E' ufficiale | Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell' Inter

(Di sabato 1 luglio 2023) Ora èè un. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il ...

A dare l'annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. "Corre veloceThuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo - si legge ...Ora èThuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia ...... NEWS E TRATTATIVE LIVE THURAM, L'INTER SUPERA IL MILAN L'Inter ha sorpassato il Milan nella corsa aThuram. Nei giorni scorsi i rossoneri avevano presentato un'offertaper l'...

L'Inter accoglie Marcus Thuram: è ufficiale l'ingaggio del francese Goal.com

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Ufficiale: Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter. Ecco l’annuncio ufficiale sul sito nerazzurro. Corre veloce Marcus Thuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ...