È morto Vincenzo D’Amico | il giornalista ed ex calciatore aveva 68 anni

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023), bandiera della Lazio negliSettanta e Ottanta, èall’età di 68a Roma, all’ospedale Gemelli. Da duericevuto una diagnosi di tumore. «Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando»,annunciato lo scorso maggio. Nel 1974, a 19vinto il primo scudetto della storia della Lazio. Dopo il suo ritiro dalla carriera calcistica, era diventato commentatore tecnico e nel 1999 era entrato in Rai. su Open Leggi anche: Partenza in pieno agosto, niente stop per Natale e Capodanno: ecco il calendario della Serie A 2023-2024 Brozovic giocherà con Cristiano Ronaldo, arriva il sì del croato: addio all’Inter per ...