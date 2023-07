È morto Darren “Droz” Drozdov | l’ex WWE aveva 54 anni

(Di sabato 1 luglio 2023)star della WWEdov èall’età di 54. La WWE ha condiviso una dichiarazione della famiglia didov, che ha rivelato chedov èquesta mattina per cause naturali.dov è stato coinvolto in un tragico incidente sul ring mentre lottava per la WWE nel 1999 e, di conseguenza, non è stato in grado di muoversi dal collo in giù. Nella dichiarazione della sua famiglia è stato condiviso un messaggio didov che esemplificava la positività che ha portato nel mondo nonostante le difficili circostanze.dov ha detto: “C’è sempre un altro giorno. Solo perché sono paralizzato e bloccato su una sedia a rotelle, non significa che la mia vita ...

ULTIM’ORA: Morto Darren “Droz” Drozdov. Aveva 54 anni. Zona Wrestling

Dopo il terribile infortunio che lo aveva costretto semi-paralizzato, muore a 54 anni l'ex wrestler dell'allora WWF dei McMahon