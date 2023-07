... si legge in un comunicato die quindi "sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, tenuto conto delle azioni ordinarie di Autogrill già detenute dae delle azioni ..., in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, emetterà 4.393.587 azioni, pari al 2,9689% del capitale sociale dell'Offerente alla data di pagamento ad esito del periodo di ...Aggiungendo la quota già in possesso a, il gruppo svizzerol'87% circa del capitale Autogrill. L'Ops sarà riaperta per cinque giorni dal 26 maggio al 1°giugno. Fincantieri , ...

Dufry raggiunge il 96% di Autogrill, al via lo 'squeeze-out' - Economia Agenzia ANSA

Si fa più corposa l'adesione all'opa di Dufry su Autogrill, con il gruppo svizzero che potrà procedere, come da programma, a 'delistare' da Piazza Affari la catena di ristorazione delle autostrade e d ...