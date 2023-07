Dolcificante aspartame sorvegliato speciale Oms come possibile cancerogeno

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - L'è uno dei più diffusi dolcificanti in campo alimentare, presente in tantissime bevande, e ora potrebbe essere classificato" dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Organizzazione mondiale...

...che "nutre serie preoccupazioni per le speculazioni preliminari" sull'opinione "che potrebbero fuorviare i consumatori sulla sicurezza dell'". L'associazione dei produttori di...Secondo l'agenzia Reuters l' International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell' Oms specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare ilcome "possibile cancerogeno per l'uomo". L'ufficializzazione della notizia dovrebbe arrivare il prossimo 14 luglio, quando sarà resa disponibile la monografia Iarc dedicata all'...Secondo l'agenzia Reuters l' International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell' Oms specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare ilcome "possibile cancerogeno per l'uomo". L'ufficializzazione della notizia dovrebbe arrivare il prossimo 14 luglio, quando sarà resa disponibile la monografia Iarc dedicata all'...

Aspartame cancerogeno L'Oms potrebbe dichiararlo, il dolcificante è presente in 6.000 prodotti ilmessaggero.it

L’annuncio ufficiale verrà dato il 14 luglio. Per gli studi internazionali questo dolcificante non aiuta a perdere peso ...L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'Oms specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare il dolcificante aspartame come "possibile cancerogeno per ...