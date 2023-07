Lo ha detto all'ANSA il legale della famiglia, l'avvocato Nicola Bergamini : "L'alunno ha incontrato laa scuola e si è scusato, e anche i genitori. La famiglia finora non ha mai voluto ...... ladell'Itis Viola Marchesini di Rovigo, potrebbe agire in sede penale e civile, per diffamazione e danni morali, qualora laproseguisse nel diffondere notizie 'non veritiere' sul ...Ha dichiarato l'avvocato Nicola Bergamini: "L'alunno ha incontrato laa scuola e si è scusato, e anche i genitori. La famiglia finora non ha mai voluto esporsi, per non alimentare il processo ...

Docente colpita da pallini: i genitori dello studente pronti alla querela Orizzonte Scuola

L’avvocato delle famiglie dei due studenti annuncia possibili azioni legali se “la professoressa continuerà a diffondere notizie non veritiere” ...La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro una professoressa a Rovigo sarebbe pronta a querelare la docente. I genitori, fa sapere il loro legale, l'avvocato Nicola Ber ...