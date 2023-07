Dl Lavoro | Calderone | Sono riuscita a fare in modo che chiunque lo capisca

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Non è stato semplice l'approccio che è stato messo per la soluzione dei problemi del marcato delinche il dl sia un decreto che può leggerea capire gli obiettivi che ci. Il mio sogno è dimostrare che la semplicità non è banalità". A dirlo oggi Marina, ministro dele delle politiche sociali, intervenendo a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi. "Nonconvinta che al salario minimo si possa arrivare per legge. Noi siamo attenti a tutte le dinamiche del mondo del ...