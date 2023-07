(Di sabato 1 luglio 2023) Il ministro a margine del suo intervento alFestival del: "Sul salario minimo nonconvinta che ci si possa arrivare per legge" “Non è stato semplice l’approccio che è stato messo per la soluzione dei problemi del marcato delinche il dl sia un decreto che può leggerea capire gli obiettivi che ci. Il mio sogno è dimostrare che la semplicità non è banalità”. A dirlo oggi Marina, ministro dele delle politiche sociali, intervenendo a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi. “Non ...

Dl Lavoro, Calderone: 'Sono riuscita a fare in modo che chiunque lo capisca' Tiscali Notizie

Il ministro a margine del suo intervento alFestival del Lavoro: 'Sul salario minimo non sono convinta che ci si possa arrivare per legge' ...Per l'alluvione di maggio sono state messe in pagamento le prime somme previste per i lavoratori colpiti. I primi beneficiari sono 2500 dipendenti e 6 mila autonomi. Le somme, ha fatto sapere la minis ...