Diritti TV Serie A | Sky | Dazn e Mediaset | tre possibilità sul tavolo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 luglio 2023)TVA: da Sky a, passando per, sono tre lesulper le prossime stagioni Si stringe il cerchio intorno alle opzioni per scelta delle emittenti che dal 2024 dovranno trasmettere il campionato italiano. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la Lega starebbe puntando a modificare il calendario per conferire una maggiore appetibilità allaA. Intanto, nella giornata di ieri sono andate in scena le trattative private che hanno coinvolto i broadcaster che hanno presentato le prime offerte:, Sky e. La Lega sarebbe fiduciosa sugli incassi, ma le offerte definitive dovrebbero arrivare entro lunedì alle ore 12. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ...