DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | Verstappen vince per distacco | Sainz a podio | crolla in 12a posizione Leclerc

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani, ore 15.00 per la gara. Grazie e buon proseguimento di giornata. 17.11 Tutto davvero troppo facile perche, dopo aver rimesso in riga Perez nel corso del primo giro, è andato a guadagnare un secondo al giro contro tutti. Davvero un dominio schiacciante. 17.09 In classifica generalesi porta a 203 punti e +70 su Perez e +80 su Alonso 17.07 ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.048 – –3 CarlosFerrari+23.088 – – 4 Lance STROLL Aston Martin+29.703 – – 5 Fernando ALONSO Aston Martin+30.109 – – 6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+31.297 1 7 Esteban OCON ...