DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | Leclerc penalizzato partirà 9° | alle 16 30 la Sprint Race

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 Cos’è successo esattamente? Mentre l’australiano stava procedendo nel suo giro lanciato nella SQ1, il ferrarista rimaneva interno in curva 9 (la penultima) per imboccare l’ingresso ai box. Piastri si è subito lamentato dell’impeding e, che si trovava più esterno possibile e non poteva certo scomparire, è stato mal guidato dai box che non lo hanno avvertito. 15.53 Iniziamo dall’ultima notizia in ordina di tempo: CHARLESè stato. Il monegasco si è beccato 3 POSIZIONI di penalità per l’impeding su Oscar Piastri nel corso delle qualifiche di questa mattina. 15.50 Siamo giunti al nono appuntamento della stagione e stiamo vivendo un programma davvero particolare. Dopo le qualifiche shoot-out di questa mattina, infatti, ...