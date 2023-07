Diletta Leotta rivela quali sono i tre nomi tra i quali è indecisa per la sua bimba in arrivo

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 luglio 2023) Diventerà mamma di una femminuccia fra poco più di un mese, la conduttrice di Dazn legata al portiere tedesco Loris Karius dallo scorso autunno. La bionda 32enne siciliana, ex volto Sky, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia, dove ha raccontato di esserefra treper la: C’è una discussione in atto. Al momentoorientata tra Ofelia, Rose e Bella. Ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta. Laha anche confessato come riusciranno a gestire la vita di mamma e papà data la distanza. Il portiere infatti gioca nel Newcastle,vive e lavora a Milano: Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo ...