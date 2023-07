Digitale Terrestre | la numerazione aggiornata del 1 Luglio 2023

Mentre si parla del possibile lancio di un nuovo canale Rai su, oggi inizia un nuovo mese ed è il punto - come sempre - di fare il punto sulla numerazione aggiornata. Come rivelato dai colleghi di Digital - Forum, di seguito l'LCN nazionale : ...Sesto appuntamento del Mondiale sul tracciato inglese. Diretta su Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 dele in streaming su Now e ...La Sprint Race sarà trasmessa alle 18:00 in chiaro - ma in differita - anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it . Il pronostico Le ...

Quali sono i nuovi canali del digitale terrestre Le novità Rai ... Everyeye Tech

Sulla autostrada A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, nelle quattro notti di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 luglio, con orario 22:00-6:0 ...Dopo la tappa di Napoli del 29 e 30 giugno, si conclude il 2 luglio a Roma la convention annuale di tivùsat dedicata ai principali operatori specialisti del settore dell'elettronica di consumo. (ANSA) ...