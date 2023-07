‘Diego Maradona’ | il documentario di Asif Kapadia stasera su Rai Storia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 luglio 2023) Uno straordinariodel pluripremiato regista di “Senna” e “Amy” per ricordare Diego Armando Maradona: è “Diego Maradona” diin ondasabato 1° luglio alle 22.40 su Raiper il ciclo “Documentari d’autore”. Il doc ripercorre la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi, raccontando i suoi anni a Napoli. Anni di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e il suo talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986. Il film segue la sua parabola, con il contributo di filmati selezionati tra più di 500 ore di video in parte inediti, e scruta da vicino il corpo e l’anima di un campione amato dal mondo intero, ...