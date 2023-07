(Di sabato 1 luglio 2023) “RedBird pensa di aver risolto i problemi rinnovando il contratto a Leao, quello che non ci hanno detto è che servirà solo a rivenderlo a più soldi il prossimo anno”. Roventi e non solo a causa del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sempre giovedì 6 sono attesi all'interno del Palazzo dei Congressie Francesco Patierno per il film Improvvisamente a Natale mi sposo targato Notorious Pictures. Ma la ...Oltre ai registi e agli attori attesi all'interno del Palazzo dei Congressi per presentare i titoli della prossima stagione cinematografica, tra cuie Francesco Patierno per il film ...... anche un'esperienza da attore, grazie adin Eccezzziunale veramente, "ma più che un'esperienza è stata una bella mattinata divertente, per fare un favore a un grande amico come. ...

Diego Abatantuono si dimette da tifoso del Milan Il Foglio

Ai microfoni di Rai Radio1, l'attore e comico Diego Abatantuono ha parlato di alcuni temi relativi alla sua squadra del cuore.Diego Abatantuono rischiò davvero la vita per colpa di Jannacci Torna virale il racconto tragicomico sulle gag dello storico Derby Club ...