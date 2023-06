Dentisti costretti a lavorare per il SSN una volta qualificati | la decisione che li porterà via dalla pratica privata

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Il governo britannico sta considerando l'opzione di obbligare inel servizio sanitario nazionale dopo la loro qualifica, per evitare che si dedichino principalmente alla. Questa mossa fa parte del piano del governo per garantire un accesso migliore alle cureche. Attualmente, fino a due terzi deilasciano il servizio NHS appena si qualificano, nonostante l'aiuto finanziato dal contribuente per la loro formazione. Il primo ministro ha suggerito un "legame" che obbligherebbe ia svolgere un numero di ore nel servizio sanitario nazionale prima di potermente. Inoltre, il governo prevede di aumentare il numero di posti di formazione disponibili per ...

Questa struttura, che forma ie le dentiste di domani, offre ai pazienti uno sconto del 70%... altri sonoa rinunciare. Si tratta di persone che non usufruiscono dell'assistenza ...Questa struttura, che forma ie le dentiste di domani, offre ai pazienti uno sconto del 70%... altri sonoa rinunciare. Si tratta di persone che non usufruiscono dell'assistenza ...

Dentista, purtroppo oggi è un lusso per molte persone Elbapress

Le rompe il naso e i denti, cerca di spingerla giù dall’auto in corsa, costringe la sua compagna a continue violenze. Un uomo di 35 anni arrestato nel Catanese con le accuse di maltrattamenti in famig ...Il giudice, costatato che i genitori del dentista non furono costretti da nessuno a sostenere i costi per la difesa legale del figlio, ma lo fecero volontariamente, non ha ravvisato alcun ...