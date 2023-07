“Democrazia non significa votare” | la perla dell’ex sottosegretario leghista Michele Geraci ospite della tv cinese video

(Di sabato 1 luglio 2023), exallo Sviluppo economico nel primo governo Conte (o former Undersecretary of State, come lui stesso si definisce sul profilo Twitter), è intervenuto in un talk showtve, adeguandosi ai costumi del luogo (la Cina è un pese antidemocratico, retto da un partito unico che sopravvive a sé stesso da un secolo), ha affermato che “non“, puntualizzando poi che in Europa i governi vengono eletti grazie al voto di una minoranza: “Solo il 50% delle persone va ae il governo viene eletto con il 20% di questo 50%,che è legittimato da appena il 10% dei votanti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... allamolto imperfetta dal '45 in poi, alla cosiddetta Seconda Repubblica: conta più un direttore generale di un ministro. Poi l'Italia (che è sempre il paese che amiamo) è ancora il- ..."La libertà di espressioneè libertà di aggressione elegittima la disinformazione e l'attacco alla": così il presidente del tribunale elettorale del Brasile spiega la sentenza che ha comminato otto anni di ineleggibilità per "abuso di ...... 'L'Europa è un luogo di libertà e' Ucraina, Pedro Sanchez arriva a Kiev nel primo ... dovutatanto alle politiche economiche messe in campo, generalmente apprezzate (così dicono i ...

“Democrazia non significa votare”, la perla dell’ex sottosegretario leghista Michele Geraci… Il Fatto Quotidiano

Il presidente emerito della Corte costituzionale: “L’adozione così come oggi è concepita è un congegno molto difettoso. Il Parlamento è rimasto sordo a ogni ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...