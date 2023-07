Delitto Michelle Causo Il 17enne | “Ho preso il coltello | poi non ho capito più nulla”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 luglio 2023) Non avrebbe versato nemmeno una lacrima durante l’interrogatorio condotto dalla PM minorile Anna Di Stasio, il diciassettenne presunto autore deldiMaria, sua coetanea. Per gli inquirenti il racconto del ragazzo equivale ad una confessione: “era infuriata perché non avevo il denaro che le dovevo e ha iniziato ad offendermi in modo aggressivo. Ho visto ildavanti a me e l’ho, poi non hopiù”. Questa la sostanza del racconto del trapper che ora è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dopo ilha abbandonato il cadavere diin un carrello della spesa accanto ad un cassonetto, nel quartiere di Primavalle a Roma. Di fronte agli ...