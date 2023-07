Deganis | “Quiet quitting in crescita | 2 milioni e 200mila fughe dal lavoro nel 2022”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 1 luglio 2023) C’è il manager Scalatore che programma implacabile la sua ascesa, quello Ponzio Pilato che appena possibile ti rifila anche il suoe il Dittatore che non ammette repliche. Come non soccombere in un ambiente ditossico dove spesso anche i colleghi si rivelano portatori sani di insidie., il fenomeno sotto la lente Ne parliamo con Angela, manager, filosofa e autrice di Manager per caso, una guida semiseria per la sopravvivenza in azienda. Sotto la lente il fenomeno del, ovvero l’aumento delle dimissioni volontarie, un trend inesponenziale, legato al disagio che sempre più lavoratori provano nell’esercizio della propria professione. Come nasce questa riflessione? Il...