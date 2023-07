Death cafè | cosa sono i caffè della morte e dove sono in Italia e nel mondo

Leggi su robadadonne

(Di sabato 1 luglio 2023) Lanon è il contrariovita, ma potremmo dire invece che lafa partevita. Al massimo laè il contrarionascita, ed entrambimomentinostra esistenza. Ma al tempo stesso, così come sperimentiamo nel corsonostra vita tante nascite altrui, sperimentiamo anche le morti: a volte si tratta di qualcuno che ci è caro, altre volte di sconosciuti la cui dipartita però ha un ruolo nella società, nella nostra comunità, o ancora si tratta di morti collettive, come quando apprendiamo dei bollettini di guerra dai telegiornali. L’ideaè spesso associata all’idea del lutto. Ma non tutte le morti rappresentano il lutto, e anzi la ...