De Laurentiis | un uomo solo al comando in un clima di venerazione plebiscitaria

(Di sabato 1 luglio 2023) Quest’anno che, invero, qualcosa da dire su Depure ci sarebbe, egli gode di consenso praticamente unanime. Troppo grande la paura di vedere ripetuto il canovaccio dell’anno scorso, quello ormai risaputo delle pernacchie a Dimaro trasformatesi in devota adorazione alla fine del campionato. Troppo grande, diciamola come va detta, la paura di un’altra clamorosa figura di merda. (Questo significa anche che qui c’è chi non vede l’ora di rifarsi con gli interessi, per tutto quello che vorrebbe dire e non può dire). E insomma, qui siamo senza direttore sportivo e senza il capo del marketing. L’organigramma pare coperto da figlia e genero. Che possono, si intenda, essere persone di grandissima validità e che con il tempo magari impareremo ad apprezzare, ma rimangono, di fronte a lui, la figlia e il genero. In fondo, la piazza che lo contestava e persino detestava ...