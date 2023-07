De Laurentiis ha liberato Giuntoli dopo 24 ore di trattativa telefonica a oltranza Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 luglio 2023) Alla fine Cristianoè riuscito a liberarsi del contratto che lo legava al Napoli in tempo per rispettare l’ultimatum posto dalla Juventus. Ladello Sport scrive che l’affare si è sbloccato24 ore diadcon il presidente del Napoli De. “dal Napoli alla Juventusuna giornata da film. Il dirigente toscano non ha fatto in tempo a salire sul palco per ricevere di persona il premio «Colpi da maestro». In realtà, il vero colpo da maestro, forse uno dei migliori della carriera, gli è riuscito a distanza. Sulla sirena del 30 giugno, data spartiacque tra la stagione che finisce e quella che inizia — tutt’altro che un dettaglio a livello di contratti federali —, il dirigente toscano ha ottenuto ...