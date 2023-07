De Gea | richiesta particolare del Manchester United | indizio su Onana?

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) De Gea da mezzanotte è ufficialmente svincolato, colche non ha rinnovato il contratto al portiere spagnolo. C’è però una stranezza, che segnala il tabloid inglese The Sun e potrebbe avere risvolti sulla vicenda. IL CASO – David de Gea oggi si sposa a Menorca, nel suo primo giorno da… disoccupato. Il portiere spagnolo ha visto scadere a mezzanotte il suo contratto col, dove gioca(va) dal 2011. Si discute tanto della possibilità che lo sostituisca André, con lo stesso Giuseppe Marotta che ha fatto intendere che l’Inter si aspetta un’offerta dei Red Devils. Ma su De Gea c’è un risvolto sorprendente, annunciato dal tabloid inglese The Sun. Ilha chiesto al suo ex portiere di non firmare per ...