Dalla farfallina di Belen a questo scempio è un attimo | tatuaggio di una bagnante a Licola è semplicemente osceno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 luglio 2023) Ricordate quandoRodriguez grazie a uno spacco vertiginoso mostrò ildella sua? Unadifa lo stesso, ma l'effetto non è proprio lo stesso Prima di fare unbisognerebbe pensarci non una sola volta, ma almeno dieci. Infatti, tali segni restano impressi sulla pelle per sempre. Certo, con il tempo tendono a sbiadire, ma alla fine accompagneranno i migliori anni di una persona. Tanti sono stati i casi di disegni sbagliati o non particolarmente apprezzati dal pubblico. Possiamo pensare a quello che fece un britannico nel 2021 per celebrare una vittoria mai avvenuta dell'Inghilterra agli Europei oppure al recentissimodel rapper Fedez per sua figlia Vittoria, finito nel mirino dei leoni da tastiera che non ...