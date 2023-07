... ovvero una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse europee,Pnrr ai fondi di ... nulla di male dunque se ci prendiamo più tempo per fare ulteriori approfondimenti sulla ratifica del. ...Per il, l'Italia può aspettare. Questa l'unica conclusione "ratificata"nostro governo. Nonostante la pressione europea, Giorgia Meloni a Bruxelles ha preso tempo. Decisione convalidata...... sottolinea Fazzolari, 'c'è soddisfazione per l'Italia che tornaconsiglio Ue con grandi ... Sul'Meloni è stata molto chiara - dice ancora il sottosegretario - sarebbe un errore svincolarlo da ...

Dal Mes al Pnrr, tutti i rinvii del governo: “Più che del pacchetto, Meloni segue la logica del pacco” (di L. Bianco) L'HuffPost

Scaduti i termini anche della quarta rata: raggiunti solo 10 obiettivi su 27. E l’esecutivo si impunta sugli alloggi universitari: “Dimostreremo che ...Mes, meccanismo europeo di stabilità. E’ un fondo permanente di salvataggio per fornire prestiti ai paesi dell’area euro in condizioni di difficoltà finanziarie, con conseguenti difficoltà ad avere ac ...