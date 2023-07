Dal giro mostruoso di ieri alla crisi sotto la pioggia | il passo del gambero di Charles Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Dalle stelle alle stalle. Neldi 24 ore perè cambiato un po’ il mondo. Il monegasco, impegnato nel decimo weekend del Mondiale 2023 di F1, si è reso protagonista di prestazioni in modalità “”.il ferrarista si era esaltato nelle qualifiche del GP d’Austria, ottenendo una seconda posizione per soli 48 millesimi dietro a Max Verstappen. Una prima fila che varrà nella gara di domani, immediatamente davanti allo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Oggi però nella Sprint Shootout e nella Sprint Race, l’ombra delammirato. Cosa è accaduto? L’elemento distintivo è stato il meteo. L’arrivo dellaha portato a delle condizioni molto complicate da interpretare in cui la pista era molto bagnata, moderatamente ...