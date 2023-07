Dal cappio totalitario all’oppressione soft | “Grande ospizio occidentale” di Limonov

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug – Nel seguente estratto da Il libro dell’acqua, edito in Italia nel 2004 dalla splendida casa editrice Alet – defunta per troppa qualità, com’è facile in Italia –, c’è quasi tutto di Eduard. I francesi, i tedeschi, gli americani da tempo non hanno più nessuna energia. Ho avuto molte occasioni per convincermene. Non sentono più la vita. Il futuro appartiene ai talebani, ai turchi, basta guardare come se le danno, ai curdi, a tutta questa folla selvaggia di individui sospetti che gli europei disdegnano e non capiscono. L’Europa è già morta, stanca e profondamente cambiata, perciò tutte quelle splendide fichette di rue du Petit Musc è inutile che sbattano le ciglia. Ci vorrebbe un ceceno che gli s’infili nelle mutande per insegnar loro a rigar dritto. I miei noiosi colleghi letterati, anche i migliori tra loro, non hanno capito e si ostinano a non ...