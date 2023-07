Da Surovikin a Mizintsev | chi sono i “macellai” di Putin vicini alla Wagner di Prigozhin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) La sera del 23 giugno due video registrati nella stessa stanza e allo stesso tavolo riportavano due appelli, dai contenuti molto simili, di due alti ufficiali russi. Uno era del tenente generale Vladimir Aleksyev, primo vicecapo di stato maggiore delle forze armate, il quale diceva al capo di PMC, Yevgeny, che non ha l’autorità per impartire ordini alle forze armate: “Questo è un colpo di Stato, torna in te!”, diceva dandogli del tu. L’altro era il vicecomandante delle forze russe in Ucraina Sergei, soprannominato dai media “generale Armageddon” dopo i bombardamenti su Aleppo in Siria, il quale ha esortato PMCa mantenere le sue posizioni e a non rivoltarsi contro i propri alleati: “Ferma le colonne, riportale nei punti di schieramento permanente”. Dopo aver tenuto la mano sinistra ...