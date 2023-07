Da Lasagna al Carpi a Kvara | la top ten dei colpi di Giuntoli

Il nuovo D. S. della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è reso famoso ae Napoli per la sua capacità di fiutare e realizzare acquisti importanti: vediamo le sue dieci migliori operazioni di ...... come, Inglese, Gagliolo, Letizia e tanti altri ancora. Nel 2015 dopo l'ottimo lavoro svolto a, arriva il grande salto, arriva la chiamata che non può rifiutare, arriva la chiamata del ...Il nuovo D. S. della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è reso famoso ae Napoli per la sua capacità di fiutare e realizzare acquisti importanti: vediamo le sue dieci migliori operazioni di ...

Castori sicuro: "La Juventus tornerà al top con Giuntoli. Un predestinato, un fuoriclasse" TUTTO mercato WEB