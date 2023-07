"Crimine doloroso". Le scuse del re d’Olanda per lo schiavismo colonialista

(Di sabato 1 luglio 2023) Il sovrano è intervenuto in occasione degli eventi di commemorazione per i 150 anni dalla liberazione degli schiavi nelle ex colonie: "I Paesi Bassi sentono ancora l’orrore di quanto accaduto"

"La schiavitù è ilpiù, degradante e umiliante" perché "considera le persone come merci, strumenti involontari per il profitto", ha sottolineato il re, aggiungendo che i Paesi Bassi

"Crimine doloroso". Le scuse del re d'Olanda per lo schiavismo ... ilGiornale.it

Il sovrano è intervenuto in occasione degli eventi di commemorazione per i 150 anni dalla liberazione degli schiavi nelle ex colonie: "I Paesi Bassi sentono ancora l’orrore di quanto accaduto" ...Accompagnato dalla regina Maxima e dal premier Mark Rutte, il re si è detto «personalmente ed estremamente» colpito ...