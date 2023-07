Cracovia 2023 | tiro a volo | oro e bronzo per l’Italia nel trap misto a squadre**

(Di sabato 1 luglio 2023) Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Altra giornata di gloria per ilazzurro al Wroclaw Shooting Centre, sede delle competizioni diai Giochi Europei di Cracovia. Ben due coppie italiane, infatti, sono finite sul podio nela squadre. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi hanno vinto la medaglia d’oro. Decisiva per loro, secondi nelle qualificazioni (143/150) al termine dello spareggio andato in scena con i connazionali Mauro De Filippis e Giulia Grassia e la Finlandia, l’affermazione nel gold medal match ai danni della Gran Bretagna (6-4). La medaglia di, invece, è stata appannaggio dei sopracitati De Filippis e Grassia, che hanno regolato il duo finlandese sempre con il punteggio di 6-4. Per Rossi e De Filippis una nuova piacevole ...

Alice Sotero ha vinto la medaglia d'oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei di. Gara impeccabile per l'azzurra: decima al termine della prova di equitazione, l'atleta piemontese ha raccolto tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in ...E' sempre entusiasmante l'evventura di Nicole Perona ai Giochi Europei di, prima volta assoluta della kickboxing in una competizione a cinque cerchi. L'azzurra del Team Kickstar, biellese ma ormai cuneese d'adozione, ha infatti conquistato la finale nella ...

I Giochi Europei 2023 sono scattati martedì 20, ma è da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio che a Cracovia, in Polonia, nel complesso verranno assegnati 254 titoli in undici giorni, anche se la Ceri ...