Cracovia 2023 | tiro a segno | bronzo degli azzurri nella prova a squadre di pistola 25 metri

(Di sabato 1 luglio 2023), 1 lug. - (Adnkronos) - Settima medaglia dalper l'Italia Team ai Giochi Europei di. Il terzetto composto da Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spiha conquistato ildi25semiautomatica. Gli, reduci dal quarto miglior punteggio al termine delle due tranches di qualifica,finale per il podio hanno avuto la meglio nei confronti dell'Ucraina. I nostri tiratori sono riusciti a costruirsi un vantaggio consistente già nelle prime serie per poi chiudere in proprio favore la contesa con un netto 16-4.