Cracovia 2023 | pentathlon moderno | oro e pass olimpico per Alice Sotero**

(Di sabato 1 luglio 2023) Cracovia, 1 lug. - (Adnkronos) -Sotero ha vinto la medaglia d'oro nelai Giochi Europei di Cracovia. Gara impeccabile per l'azzurra: decima al termine della prova di equitazione, l'atleta piemontese ha raccolto tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in testa alla classifica con venti secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. Nella prova finale la Sotero non ha tentennato, mantenendo di fatto il vantaggio iniziale per tutti i cinque giri e festeggiando la qualificazione olimpica per Parigi 2024 con la medaglia d'oro. Argento per la spagnola Laura Heredia, bronzo per la britannica Olivia Green. L'altra azzurra Elena Micheli ha chiuso all'11° posto.

Ai Giochi Europei dinella Canoa c'è Giovanni De Gennaro non è riuscito a portare a casa una medaglia per la Nazionale Italiana . Iffatti, nella semifinale l'italiano si era posizionato ottavo, mentre nella ...La mixed relay di triathlon ai Giochi Europeidiha visto trionfare la Norvegia . Dopo i successi nelle gare individuali con Lovseth e Thorn, la compagine scandinava si è imposta anche nella prova a squadre grazie a Vetle Bergsvik ...Il pugile italiano Federico Serra ha espresso tutta la sa furia su Facebook dopo l'eliminazione dai Giochi Europeidi. Serra è stato sconfitto con un verdetto che ha lasciato molti contro il turco Samet Gumus. Ecco le sue parole: 'Scusatemi se non rispondo a nessuno, ma per il momento è meglio così!!...

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Stepanie Horn non si è qualificata per la finale del K1 di canoa slalom ai Giochi Europei di Cracovia. L’azzurra chiude al 14° posto (105.56) in semifinale. L’azzurra, ...ROMA (ITALPRESS) - Sedici medaglie azzurre in dodici gare nell'Europeo "sdoppiato" tra Plovdiv (10 podi in sei gare Individuali) e Cracovia (sei medaglie i ...