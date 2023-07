Cracovia 2023 | pentathlon moderno | oro e pass olimpico per Alice Sotero

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) –ha vinto la medaglia d’oro nelai Giochi Europei di. Gara impeccabile per l’azzurra: decima al termine della prova di equitazione, l'atleta piemontese ha raccolto tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in testa alla classifica con venti secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. Nella prova finalenon ha tentennato, mantenendo di fatto il vantaggio iniziale per tutti i cinque giri e festeggiando la qualificazione olimpica per Parigi 2024 con la medaglia d’oro. Argento per la spagnola Laura Heredia, bronzo per la britannica Olivia Green. L'altra azzurra Elena Micheli ha chiuso all'11° posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.