Cracovia 2023 | judo | Italia conquista la medaglia di bronzo nel mixed team

Per l'Italia un'ulteriore soddisfazione: bronzo nella classifica a squadre Italiani d'oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei di. prima a salire sul podio più alto è stata Alice Sotero che ha conquistato l'oro con una gara impeccabile: decima al termine della prova di equitazione, l'atleta piemontese ha raccolto ...L 'Italia Team ha vinto il medagliere della terza edizione dei Giochi Europei di. Italia che ha matematicamente vinto con un giorno d'anticipo. 27 medaglie d'oro per la squadra azzurra, irraggiungibile per numero di medaglie, e aritmeticamente certa di chiudere ...Dopo il successo di Alice Sotero, per l'Italia arriva un'altra splendida medaglia d'oro nel Pentathlon Moderno ai Giochi Europei di. La prova maschile è stata vinta infatti da uno straordinario Giorgio Malan con un totale di 1534 punti. Alle sue spalle il britannico Choong con 1531 e l'ungherese Bohm con 1530. Ciò ...

Medagliere Giochi Europei 2023: la classifica dei podi OA Sport

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – C’è anche l’Italia sul podio nel mixed team di judo ai Giochi Europei di Cracovia. La squadra azzurra composta da Odette Giuffrida, Thauany Capanni Dias, Irene Pedrott ...Il campione vercellese sfiora la finale anche nel singolare maschile. E dire che, a Cracovia, non doveva nemmeno esserci: il CT lo ha convocato solo all'ultimo minuto ...