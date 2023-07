Cracovia 2023 | canoa slalom | De Gennaro 5° nel K1 | Horn manca la finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023), 1 lug. - (Adnkronos) - Stepanienon si è qualificata per ladel K1 diai Giochi Europei di. L'azzurra chiude al 14° posto (105.56) in semi. L'azzurra, pur non avendo subito nessuna penalità, non è riuscita a trovare la giusta traiettoria tra le onde faticando molto nell'affrontare le porte. E' riuscito ad accedere allaGiovanni Dedove si è classificato al 5° posto (90.73 +2). In semiil suo 8° posto (91.92) con percorso senza penalità gli aveva permesso di poter provare a migliore la posizione in classifica nell'ultima prova. Non hanno avuto questa possibilità invece Marcello Breda 14° (93.52) e Xavier Ferrazzi 15° (93.61 +2).