“Costretta a cancellare tutto” Antonella Fiordelisi | drastica decisione E mostra tutto ai fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 luglio 2023)ha preso unain queste ore e hato tutta la sua insofferenza per quanto aveva fatto in passato. Purtroppo indietro non poteva tornare per evitarequesto, ma almeno sta riuscendo ora a rimediare con un intervento importante. Ha voluto far vedere i primi risultati e ha anche fatto un appello molto deciso ai suoi fan, infatti ha dato un consiglio prezioso per scongiurare un problema simile al suo. Invece, prima di annunciare questa, ha commesso anche una gaffe: “Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto”. Chiaramente dopo quel ‘canoniche’ e ...