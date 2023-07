Costiera amalfitana | ritrovata morta l' escursionista precipitata sul Sentiero degli Dei

E' finita nel peggiore dei modi la ricerca della'escursionista precipitata questa mattina in un dirupo sul Sentiero degli Dei , in. E' stata infatti trovata priva di vita alla fine di un burrone dopo due ore di ricerche. Si tratta di una ragazza finlandese di 21 anni. Ad individuarla lungo il precipizio ...AGI - È di nazionalità finlandese la ragazza di 21 anni trovata morta in un dirupo sotto il sentiero degli Dei , sulla. Lo confermano i Carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno indagando sulle cause della morte della giovane escursionista. La pista propende per la caduta accidentale,...E' stata trovata priva di vita la giovane escursionista inglese precipitata questa mattina in un dirupo sul Sentiero degli Dei . Ad individuarla lungo il precipizio indicato dalla persona che si ...

Una turista finlandese è morta cadendo in un burrone nella costiera amalfitana AGI - Agenzia Italia

Tragedia sentiero degli dei: Perde la vita turista finlandese. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.