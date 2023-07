(Di sabato 1 luglio 2023) Durante la notte tra venerdì e sabato, si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e polizia in diverse città francesi, che da martedì sono state teatro di ampie proteste, violenze ed episodi di vandalismo a seguito dell’uccisione del diciassettenne Nahel M. ad opera della polizia. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha affermato che gli scontri sono stati leggermente meno intensi rispetto ai giorni precedenti, ma solo durante quella notte sono state arrestate 471 persone. In totale, la polizia ha effettuato 1.311 arresti, di cui 406 a Parigi e nei sobborghi limitrofi; ne dà notizia il ministero dell’Interno francese, secondo quanto riportano le emittenti locali. Del totale, 752 persone sono state arrestate dalla polizia nazionale, 153 dalla gendarmeria e 406 dalla polizia di Parigi. Feriti 79 tra poliziotti e gendarmi. Il bilancio provvisorio indica che ci sono stati 79 ...

approfondimento IA, approvato regolamento da Parlamento Ue:prevede FOTOGALLERY ©IPA/... già oggi il 27% delle strutture sanitariesperimentando strumenti che analizzano immagini e segnali per ...Evidentemente, in scala ridotta lapuò funzionare. Ad esempio, nella mia vita che non sarà "storica", ma mipur sempre estremamente a cuore 'L'Osservatore di Strada' traccia una linea ...Chi l'ha uccisa a coltellate senza pietà, e ora si trova dietro le sbarre,mentendo, forse per coprire qualcuno. Ne è certa la mamma di Misci. Intervistata da Fabrizio Caccia per il Corriere ...

Intesa Sanpaolo, l'ultima comunicazione preoccupa i clienti: cosa sta accadendo Oipa Magazine

Ecco cosa sta succedendo in Francia, quali sono le ragioni dello scontro e che rischi ci sono per i viaggiatori in questi giorni.In Francia è scoppiata una rivolta per l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, durante un controllo stradale a Nanterre. A sparare è stato un poliziotto che ...