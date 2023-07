Cosa cambia con la nuova legge anti spionaggio in Cina

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) “Finché si rispettano le leggi e i regolamenti, non c’è da preoccuparsi”. Con questa risposta durante uno dei consueti punti stampa del ministero degli Esteri cinese, la portavoce Mao Ning forse voleva rassicurare ma alla fine non ha fatto che spaventare ancor di più. O forse era quello il suo obiettivo. La diplomatica ha commentato l’entrata in vigore, oggi, indella rinnovata. “Non è necessario associare laalle attività giornalistiche dei giornalisti stranieri”, ha spiegato. Non è necessario, ma è possibile. Ma i giornalisti non sono gli unici a temere lastrettacipati da alcuni raid e arresti in aziende straniere in. Ci sono anche aziende e ...