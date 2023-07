Corte Suprema | web designer cristiana può rifiuti sito a coppia gay

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 1 luglio 2023) Laha stabilito che lo stato Colorado non può richiedere ad una webevangelica di fornire siti web per matrimoni tra persone dello stesso sesso. Laha stabilito che la legge antidiscriminazione emessa dallo Stato viola i diritti di libertà di parola della donna ai sensi del Primo Emendamento, obbligandola a creare siti Web di matrimoni tra persone dello stesso sesso, quando lei desidera farlo per le unioni di sesso opposto. Lorie Smith, la web, aveva sostenuto che il requiimposto dallo Stato violava le sue convinzioni religiose.La decisione infligge un duro colpo ai membri della comunità LGBTQ, poiché limita la capacità degli Stati di imporre leggi sull'offerta di servizi a persone gay, come ad esempio affittare case ...