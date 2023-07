Correa si sposa ‘in segreto’ | Lautaro Martinez tra gli invitati ? CdS

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo, Bastoni, Gagliardini e Dimarco, anche Joaquinsi èto. Il Tucu e la sua compagna hanno nascosto le loro intenzioni fino a poche ore prima dall’evento NOZZE ? Il Tucuconvola a nozze con Chiara Casiraghi, figlia del grande bomber anni ’90 Pierluigi. Un matrimonio orchestrato quasi in gran segreto, tant’è che la coppia avrebbe nascosto le loro intenzioni fino a poche ore prima dall’evento. Il fatidico sì è arrivato presso la Chiesa di Santa Maria di Panzano in Chianti. Tra glipochi intimi amici tra cui Paulo Dybala con la compagna Oriana Sabatini eassieme alla consorte Agustina Gandolfo. Presenti tra gli altri alla cerimonia Lucas Leiva, Luiz Felipe (compagni di...

FIRENZE - Joaquinha sposato Chiara Casiraghi , la figlia dell'ex centravanti della Lazio Pierluigi. L'argentino dell' Inter si è unito a nozze al termine della stagione, unendosi alla lunga lista di ...E ancora Roberto Gagliardini , Nico Gonzales, Juan Musso , Tucu, Edin Dzeko e Javier Zanetti ... tutti gli occhi erano puntati sulla: Augustina Gandolfo. La quale ha deciso di sfoggiare ...Alla festa erano presenti diversi compagni del bomber interista,, Dzeko e Gagliardini, e anche il vicepresidente Javier Zanetti, per un totale di 150 invitati. L'abito dafirmato Atelier ...

Correa si sposa con Chiara Casiraghi: tra gli invitati Dybala, Oriana e Lautaro Corriere dello Sport

Chiara Casiraghi e Joaquin Correa si sono sposati ieri: la figlia monzese dell'ex attaccante di Monza, Juventus e Lazio è diventata ...Joaquin Correa e Chiara Casiraghi si sono sposati in Toscana. Un matrimonio in grande stile che ha visto accorrere tanti compagni di squadra e di Nazionale del Tucu. Non mancano nemmeno gli ex Lazio..