“Copa Vacía” | il videoclip del brano di Shakira e Manuel Turizo

(Di sabato 1 luglio 2023) La superstar colombiana da oltre 2 miliardi di stream lo scorso mese ha raggiunto la top 10 della classifica globale di Spotify Da venerdì 30 giugno, è disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica il 7 luglio ““, il nuovo singolo dell’iconica artista multiplatino pluripremiata ai Grammy e ai Latin Grammy Awardsin collaborazione con la superstar colombiana da oltre 2 miliardi di stream. Online anche ilmusicale, co-diretto dae dal suo collaboratore di lunga data Jaume de la Iguana: https://youtu.be/oCxtsTU4BWg. Il video è stato trasmesso in anteprima su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop in tutto il mondo e sui Billboard di Times Square. Il precedente singolo “Acróstico“, uscito lo scorso mese e dedicato ...