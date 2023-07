Controffensiva | i russi rafforzano il settore di Zaporizhzhia

... ile stanno usando', ha detto Milley. 'C'è un processo decisionale in corso', ha aggiunto. 2023 - 07 - 01 09:16:47 Generale Usa:di Kiev sarà lunga e sanguinosa La ...La battaglia va avanti e laavanza lentamente: le truppe ucraine vengono riassegnate sulla sponda orientale del fiume Dnipro, nella regione meridionale di Kherson. E' quanto si legge nell'aggiornamento quotidiano ...... intervistato dall'Economist, chiese più armi per l'Ucraina in modo da poter cacciare idai ...più o meno tutto quanto aveva richiesto e ha quindi annunciato a gran voce unache ...

Regione di Zaporizhzhia, Kiev: tecnici russi via dalla centrale nucleare, colpita Berdyansk occupata - Zelensky firma il decreto: fino a 15 anni di carcere per corruzione RaiNews

Roma, 1 luglio 2023 – Tra tentativi di mediazione e intensificazione degli scontri nel Sud, la guerra in Ucraina va avanti, con le forze di Kiev sempre più impegnate nella controffensiva. Il direttore ...Un piano di pace ucraino riservato, comunicato al direttore della Cia William Burns nel corso di una visita avvenuta ad inizio giugno a Kiev e rimasta fino ad oggi segreta. A rendere noto l’indiscrezi ...