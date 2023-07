Contratto medici | sindacati ' niente polemiche ma testo inaccettabile'

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - "Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni daiAnaao Assomed e Cimo in merito alla trattativa per il rinnovo deldei, veterinari e dirigenti sanitari sono tutt'altro che, come invece sostiene in una nota il presidente...

... Candela ha firmato il. Dichiara il Sindaco Domenico Surdi 'continuiamo a lavorare, nel ... le dei- Via U. Foscolo - Piazza San Pio da Pietrelcina - Via Orto di Ballo - Via Spirito ...... solamente 2 ginecologi hanno sottoscritto il. La grave carenza si è, inoltre, acuita a seguito delle dimissioni di 5 dirigentidi ginecologia, vincitori di concorso presso altra ...Tuttavia, attualmente quasi unsu cinque non è stato ancora stipulato, principalmente a causa dei ritardi nei Comuni. Vi è anche l'assegnazione di borse di studio per idi base , di ...

Rinnovo del contratto dei medici, Cimo prepara la mobilitazione - Salute & Benessere Agenzia ANSA

"Ancora tanti punti critici nel piano Donini: per questo abbiamo scelto di astenerci". Ad affermarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi intervenendo sul tema della sanità per il riordino del ...Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) – “Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dai sindacati Anaao Assomed e Cimo in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto dei medici, veterinari e d ...