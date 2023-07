Consiglio Ue | Meloni tenta di mediare ma salta l’intesa sui migranti

(Di sabato 1 luglio 2023) Il momento chiave dell’interoUe è andato in scena all’ottavo piano dell’Europa Building. Nella sala della delegazione italiana, su dei divanetti, erano seduti Giorgia, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban. I primi due per l’intera riunione hanno tenuto sotto scacco i leader Ue opponendosi alle conclusioni sul patto sulla migrazione già siglato a Lussemburgo. La L'articolo proviene da Il Difforme.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera alla vigilia della riunione del Consiglio Ue aveva sottolineato come occorra trovare un accordo sulla migrazione.

Consiglio Ue, niente accordo sui migranti. Meloni: 'Ho tentato la mediazione fino all'ultimo' Agenzia ANSA

L’accordo sui migranti è sfumato in Europa per la feroce opposizione di Polonia e Ungheria. Ettore Licheri, vicepresidente M5S della Commissione Affari Esteri e Difesa ... Read more ...Un Consiglio europeo più caotico che difficile, quello conclusosi in queste ore a Bruxelles. Ne fa fede la fuga di Emmanuel Macron, costretto a lasciare il vertice dai gravissimi disordini che stanno ...