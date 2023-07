Concorso CNR di Roma | 1 Posti da Tecnologo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 1 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 1 posto diIII livello, a tempo indeterminato Si comunica che e’ indetto ilpubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di 1 unita’ di personale, profilo– III livello professionale, presso l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) del Consiglio nazionale delle ricerche –, Settore tecnologico: supporto alla ricerca bando n. 367.432 TEC IASI. Bando diIl testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR ...