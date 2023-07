Concorso ASST Cremona | 1 Posto da Dirigente

(Di sabato 1 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 1dimedico, disciplina di ematologia, a tempo indeterminato E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1medico, disciplina di ematologia (ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area medica e delle specialita’ mediche – disciplina: ematologia). Bando diIl bando integrale relativo alpubblico e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2023 e sara' disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito: http//www..it ...

Una situazione che si vive da anni anche all'ospedale Oglio Po, come dimostrano peraltro i tanti "no" ricevuti daCremona nelper Cardiologia. Insomma tutto il mondo è paese, si dice in ...... il Tribunale non potrà non chiedere alla procura di indagare anche i suoi pazienti per il... ma anche di peculato per aver trattenuto la quota di parcella spettante all'di Valcamonica. ...Dopo il bando diper infermieri e tecnici con alloggio all'ospedale di Luino, l'Sette Laghi ha sottoscritto un accordo con Trenord per riconoscere uno sconto del 10% sulle tariffe degli abbonamenti ...

ASST del Garda: concorso per 6 collaboratori amministrativi Ti Consiglio

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, situata in Lombardia, ha indetto un concorso per collaboratori amministrativi professionali, finalizzato alla copertura di 6 posti di lavoro.Il Comune di Bagheria, in provincia di Palermo (Sicilia), ha indetto, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario 39, un concorso pubblico per assistenti sociali. Si prevede ...