Come la propaganda di Putin ha fatto il lavaggio del cervello ai giovani russi

(Di sabato 1 luglio 2023) Alina ha diciannove anni e vive a Nizhny Tagil, una città industriale russa nella regione degli Urali. Studia graphic design all’università e sogna di trasferirsi a Mosca per lavorare nel mondo high-tech. Nel tempo libero esce con il suo fidanzato, Sergey, con cui va al cinema o a bere in qualche locale. La ragazza riempie il suo profilo VK, vale a dire VKontakte, il Facebook russo, di tutto ciò che le piace. Dal make-up e la moda alle foto dei suoi viaggi, fino ai film e le serie tv che la appassionano. Uno dei suoi personaggi preferiti è Arya Stark di Game of Thrones, interpretata da Maisie Williams. Per Alina, Arya è un modello «feroce» di femminilità moderna. Ma da quando laa ha invaso l’Ucraina, la home VK di Alina è cambiata. È sparito il cinema americano e sono apparsi meme della Casa Bianca in fiamme a “Fashington DC” e immagini di sacerdoti ortodossi che ...