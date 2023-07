Coast to coast in bici per solidarietà | l’Irpinia accoglie la carovana e sostiene la ricerca

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa attraversato anche la città di Avellino laindi “-to-Challenge: cycling cross the continent for kidney care”, iniziativa promossa dalla Società Europea di Nefrologia, per sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle malattie renali e promuovere lain questo campo. Poco dopo mezzogiorno la partenza a Viale Italia alla presenza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per saluto istituzionale in collegamento con il team olandese, del Presidente del Coni Giuseppe Saviano, e poi la ripartenza da Piazza Libertà alla volta di Lioni. La tappa è la Tirreno/Adriatica partita da Napoli stamattina alle 10:00, quindi giunta nel capoluogo irpino per poi attraversare i comuni di Castelvetere, Montemarano, ...